小馬後悔年少荒謬 竟帶洋妞回家重話嗆病父

小馬年輕時有「瘋馬」之稱，個性放蕩不羈，還曾帶洋妞回家，用重話跟老爸互罵。(中時資料照片)

藝人小馬(倪子鈞)2年前跟老婆小米閃電公證結婚，自此收起放蕩不羈的浪子心，過去「瘋馬」的行徑也不復見，而回想當年，小馬最後悔年少時跟父親惡言相向，曾對著正洗腎的父親烙重話，導致父子倆關係冰冷，爸爸甚至在住院期間，一度不願讓擔任照顧者的小馬碰到他的手，回想起這段，讓小馬十分遺憾。

小馬接受《自由時報》專訪，透露當年他因「咻比嘟嘩」走紅，個性因此變得自負，笑稱私下生活也「酒池肉林」，老爸看不下去，時常念他，讓小馬非常不服氣，後來父親年紀大了生病，每周洗腎的日子讓他憂愁不已，常藉酒澆愁，結果變成小馬看不慣爸爸這樣，某次他帶洋妞回家，老爸當著女人的面又碎念，讓小馬面子掛不住，竟痛罵病父：「你這樣講喪氣話，我才看不起你」，爸爸則叫他滾，父子關係就此冰凍。

之後爸爸住院，小馬到醫院照顧他，老爸不跟他說話也不讓他碰，把小馬當空氣，「就是時間到了，我離開病房換人照顧」，直到某天護士到病房，無意間提到小馬是咻比嘟嘩成員，說了聲「還蠻不錯的」，竟成了父子破冰的契機，小馬才有機會在爸爸離世之前，修補了父子關係，但仍嫌太晚，留下遺憾。

小馬說小時候不懂爸爸幹嘛非要堅持全家坐下吃飯，直到爸爸離開人世，他年齡漸長，才懂得當年爸爸的心情，如今的小馬也向爸爸一樣，將家庭擺第一，每周擺20人長桌找家人、朋友一同坐下來聚會，直呼就是要常連絡，才能維繫感情，也說跟小米結婚後，他個性也變得圓融，之前將年少輕狂史寫成《因為軟弱，所以勇敢》一書，小馬坦蕩將書擺在家，反倒老婆不敢看，就怕看了心裡有疙瘩。

(中時電子報)