林全：加強管考前瞻建設 按季提出進度報告

行政院長林全。（中時資料照／姚志平攝）

立法院今（31）日凌晨三讀通過前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，行政院長林全上午在行政院院會表示，前瞻基礎建設是當前政府施政的重點項目，請相關部會首長務必親自督導進度，排除執行困難，並請國發會加強管考，按季提出進度報告。

林全說，這次的預算受到社會矚目，過程中也非常辛苦，請各部會首長，在執行上能夠珍惜取得不易的預算，同時掌握執行進度，不要有所耽擱。

此外，林全也提示，針對立法院決議刪減的部分，請各主管機關儘速完成調整，並以最快速度將計畫付諸執行；對於立委及民間團體所提出的意見，也請各機關持續積極溝通，以獲得共識、爭取雙贏。

(中時)