預算緊時間趕 英31型巡防艦先天不良

藝術家筆下的英國31型巡防艦示意圖。（圖/英國航太系統）

英國海軍計畫，2023年第一艘31型新式巡防艦能服役，取代23型巡防艦首艦「阿蓋爾」號（HMS Argyll）。英國有13艘23型巡防艦，預定要從2023年開始，以一年一艘的速度陸續退役，直到2035年為止。

然而，負責專案的英國官員向《防務新聞》（Defense News）透露，這希望並不實際，時間表壓縮很可能導致31型艦延遲交付。而更糟的，就是由於預算吃緊，新艦的武器與戰力都受到壓縮。

結果英國皇家海軍所得到的，反倒是比23型艦更小，戰力更弱的新艦。而23型自1980年代服役至今，已成為英國反潛艦隊的主力。

美國軍事網「戰爭好無聊」（War Is Boring）30日指出，英國並不打算以31型艦徹底取代23型艦，而是要先打造5-6艘31型艦，加上8艘有專門反潛設備的26型巡防艦。

(中時電子報)