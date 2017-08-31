山寨主播比本尊受歡迎 陳柔安無言：你贏了！
主播陳柔安外型甜美、俏麗，她還擁「主播界卓文萱」稱號，樂於和網友互動的陳柔安，也不時分享生活大小事、曬美照，不過陳柔安近日卻發現，有網友盜用她照片，且山寨竟然還比本尊受歡迎，更是讓陳柔安很無言。
面對網友盜圖，陳柔安還現山寨帳號留言數量高達上百條、有些辣曬比基尼照，讓她昨（30日）深夜忍不住在臉書嘆：「盜圖沒關係，真正無言的是，山寨竟比本尊受歡迎...」，無奈寫下：「你贏了！」
陳柔安也提到，八月以來已經有五個假照號，經過一夜後，不少粉絲幫忙檢舉，有些假帳號已關臉書，而陳柔安也不忘呼籲：「別忘了正版有藍勾勾」。
(中時電子報)
關鍵字：陳柔安
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