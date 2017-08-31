男佯稱國泰金蔡鎮宇「特助」 騙1800萬被訴

64歲黃姓男子，對外打著前國泰金控副董事長、寶豐隆集團董事長蔡鎮宇特助、私人投資顧問，可以「喬」到蔡鎮宇與新光金控吳東進等「金融大咖」一起投資名義，要求投資人先墊付投資款為由，詐騙1800多萬元。台北地檢署今依詐欺罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，自稱投資顧問的黃男，2009年間經友人介紹認識范姓商，2015年范男因友人在大陸上海經營的「上海千秋餐飲集團」發生財務問題，與黃聯繫，欲找金主投資。

黃佯稱，他「老闆」係前國泰金副董蔡鎮宇，有意投資或購入「上海千秋餐飲集團」，且已獲蔡同意一起投資，倘若范有意投資，願以相同金額出資。范男誤信，自2015年1至4月，匯396萬1756元給黃。

但黃食髓知味，又於2015年5月，再向范佯稱：因處理「上海千秋餐飲集團」投資案過程，須先清償部分債務，但蔡鎮宇投資資金須1至2天作業時間，始能完成撥款，故請范代墊300萬。

2015年5月，黃另向「上海千秋餐飲集團」旗下「萬世千秋膳房」林姓財務顧問詐稱，他是蔡鎮宇私人投資顧問，蔡鎮宇對於該案很有興趣，也準備投資，倘若蔡鎮宇知悉有其他投資人一起投資，必定會加碼投資，且借款翌日即可返還，要求林男代墊，林遂被騙走600萬。

一個月後，黃再向范男訛稱，黃鎮宇及新光金控吳東進有意拿出一筆款項作為投資資金，並擬委託范男管理資金買賣股票，但蔡鎮宇希望范拿出兩成金額投入資金，范即自2015年6月至10月，交付黃661萬750元。

事後，范、林2人聯繫，才知蔡鎮宇從未投資上海千秋餐飲集團，亦未代該集團清償債務，且黃一再拖延管理投資資金事宜，也不退款，始知受騙。

此外，黃男另於2015年8月，向李姓業者表示，他是寶豐隆集團蔡鎮宇特助，蔡要購買位於新竹竹北、高雄2處案件，要請李做室內設計，去年2月以介紹2處建案為由，向李借60萬周轉，並簽立本票擔保，幾天後黃再向李誆稱，要到高雄發廚師薪水及貨款，再向李借5000元台幣及人民幣5000元，事後李因黃拒不返還，憤而提告。

(中時)