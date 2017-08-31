綠強過前瞻「踐踏民主」 吳敦義：智庫將改組

吳敦義31日上午出席「第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎」活動。（國民黨提供）

民進黨強行通過前瞻建設預算案，國民黨主席吳敦義31日出席「第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎」活動後受訪表示，他以非常沉痛的心情來看民進黨「強渡關山、踐踏民主、打斷國會好傳統」的作法。吳敦義也表示，國民黨智庫要很快改組。

他強調，今天強行通過的是「不前瞻」的前瞻，對中華民國的民主政治是嚴重的後退，是「前瞻vs.後退」，債留子孫，遺禍不淺，對民主傷害嚴重，立下非常壞的例子。

吳敦義認為，幾乎所有輿論都認為，這樣強行通過是霸道、違反民主的作法。民進黨用民主倒退作代價，強行通過千億預算，完全是債留子孫，未來數千億的負債，要好多年才能彌補回來。他表示，民進黨這樣的作法羞辱了民主，也羞辱了國會一直維持的尊嚴。

被問到接下來如何應對立院策略時，吳敦義強調，所有的策略都應是黨團自主，大家匯聚意見，「我不可能隔空抓藥」。

但吳敦義也表示，國民黨智庫要很快改組，目前仍由前主席洪秀柱擔任董事長，應該要很快改組，不管由誰當董事長，對民進黨提出的法案、預算，智庫要做研究分析工作，再加上民調調查，黨團成員會參加中常會，匯聚地方民意，結合黨意。

他表示，由民意、35席黨團立委、黨意、智庫四者溝通合作，大家形成共識，「也許國民黨只有35席國會席次，在立法院贏不了，但我們要贏得立法院外的廣大民意。」

(旺報)