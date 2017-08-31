綠強過前瞻「踐踏民主」 吳敦義：智庫將改組
民進黨強行通過前瞻建設預算案，國民黨主席吳敦義31日出席「第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎」活動後受訪表示，他以非常沉痛的心情來看民進黨「強渡關山、踐踏民主、打斷國會好傳統」的作法。吳敦義也表示，國民黨智庫要很快改組。
他強調，今天強行通過的是「不前瞻」的前瞻，對中華民國的民主政治是嚴重的後退，是「前瞻vs.後退」，債留子孫，遺禍不淺，對民主傷害嚴重，立下非常壞的例子。
吳敦義認為，幾乎所有輿論都認為，這樣強行通過是霸道、違反民主的作法。民進黨用民主倒退作代價，強行通過千億預算，完全是債留子孫，未來數千億的負債，要好多年才能彌補回來。他表示，民進黨這樣的作法羞辱了民主，也羞辱了國會一直維持的尊嚴。
被問到接下來如何應對立院策略時，吳敦義強調，所有的策略都應是黨團自主，大家匯聚意見，「我不可能隔空抓藥」。
但吳敦義也表示，國民黨智庫要很快改組，目前仍由前主席洪秀柱擔任董事長，應該要很快改組，不管由誰當董事長，對民進黨提出的法案、預算，智庫要做研究分析工作，再加上民調調查，黨團成員會參加中常會，匯聚地方民意，結合黨意。
他表示，由民意、35席黨團立委、黨意、智庫四者溝通合作，大家形成共識，「也許國民黨只有35席國會席次，在立法院贏不了，但我們要贏得立法院外的廣大民意。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。