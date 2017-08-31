港務公司徵124名工程師、技術員 起薪最高4萬5

台灣港務公司今發布新聞指出，因應業務發展及人力需求，港務公司特辦理今年第2次從業人員招募，預計招募正取124人、備取34人，招募職務包含助理管理師/助理工程師、助理事務員/助理技術員，師級人員起薪約4萬5千元，員級人員起薪約3萬元，該次甄試類科包括：

(一)助理管理師/助理工程師（師級）：航運管理、業務管理、法務、會計、財務、土木、建築、 電機、機械、資訊、環保及勞安等12類科，計正取85名、備取21名。

(二)助理事務員/助理技術員（員級）：業務行政、會計、機械、電機、環保、土木及航運技術等7類科，計正取39名、備取13名。

港務公司指出，該次甄試10月1日筆試，筆試試場分設台北及高雄兩區，10月28、29日口試，口試僅設高雄試場，其他相關甄試簡章及報名等資訊請詳閱國立高雄海洋科技大學網站，如有任何問題可電洽(07)3617141轉2857、2867，設有專人答覆。

(中時)