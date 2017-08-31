世大運完美閉幕 柯文哲感謝謝買票民眾及工作同仁

世大運昨晚閉幕，外界形容是「完美結束」。台北市長柯文哲今受訪表示，感謝民眾願意買票進場，另外還有工作同仁，「感謝名單很長！」至於前市長郝龍斌，也有申辦成功的功勞。

談到世大運被認為是成功的賽會，柯文哲說，還是感謝大家，這不是我們厲害，是民眾願意買票進場；而功勞最大的還是工作同仁，原本他昨天有很長的感謝名單，但幕僚說唸不完，所以最後用蘇麗瓊秘書長當代表，其實像副秘書長薛春明負責場館，那也是大家一路都不看好，他還是把它完成，「很多人啦！那個是大家的功勞！」

昨天致詞時柯文哲也感謝了郝龍斌，他今天再次強調，至少這也是人家申辦的功勞，且他很清楚，未來5、6年內台灣不會有機會再辦大型賽會，因為只要大陸投反對票，那就沒辦法了。

柯文哲說，不會因為世大運落幕就特別如釋重負，對他來說每天上班時間都固定、行程排到滿，有沒有世大運都一樣在工作。他認為，這次特別會讓大家覺得，台灣體育變很好，滑輪溜冰、標槍都得獎。

至於為祈求開閉幕天氣好，柯文哲還吃素，他說會持續吃到9月15日，等到還願完才恢復吃葷。真的有保庇嗎？他說，多少啦。

(中時)