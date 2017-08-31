林全：體育法修正案 關係體改成敗

行政院長林全今（31）日表示，為推動體育振興的工作，體育團體改革非常重要，可健全我國體育運動發展環境，他說，立法院臨時會正開始審議《國民體育法》修正草案，希望今日順利三讀通過。

林全指出，這次《國民體育法》修正涉及選手權益保障、開放全民參與等重要事項，是我國體育改革成敗的重要立法工作。

他請教育部妥善規劃後續執行方案及相關配套措施，以展現政府推動體育改革的決心與魄力。

林全是在行政院院會聽取教育部陳報「2017台北世界大學運動會參賽成果」報告後，作了以上表示。

(中時)