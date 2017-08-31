2017年新車銷售滿意度調查 三菱稱霸非豪華車品牌

知名汽車調查機構J.D.Power發表台灣新車銷售滿意度調查（SSI）結果，2017年非豪華品牌新車銷售滿意度整體平均為792分。在9個列入排名的非豪華品牌中，三菱（Mitsubishi）以799分拔得頭籌。J.D.Power表示，調查中發現，三菱在交易條件、銷售 人員、交車時間和交車程序等要素上的表現尤為搶眼。豐田（Toyota）在經銷商設備和銷售人員等要素上的表現格外優異，以798分居次。本田（Honda）則以總分797 排名第三。也只有前三名總分超越業界平均792分。

其於入榜品牌依序分別為：日產（Nissan）791分、福特（Ford）784分、馬自達（Mazda）784分、納智捷（Luxgen）782分、福斯（Volkswagen）781分、現代（Hyundai）777分。速霸陸（Subaru）、史可達（Skoda）、鈴木（Suzuki）等三個品牌，則因樣本數不足未納入榜內。

(工商)