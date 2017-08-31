世大運後聲勢旺 柯文哲：不可能選總統

世大運閉幕後，無論是台北市長柯文哲昨天在典禮上的致詞，或是整體聲勢，可以說都創新高。今有媒體問柯，是否可能選總統？他大笑以台語回答：「那不可能！」

柯文哲說，民調每天看看就好，不以物喜、不以己悲，每天把該做的事情做一做就好了，現在離市長選舉還很早很早，15個月，每天軍機瞬息萬變，把該做的事做好；網友拱他選總統？柯大笑說，那不可能。

至於今天傳出台南市長賴清德要組閣，柯文哲則要提問媒體去問小英。

(中時)