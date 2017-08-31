「會跟媽媽一樣舒服」 色繼父猥褻少女被訴
一名國中女生，去年向閨密吐露，繼父不但常拍她屁股，還長期強摸她胸部、下體，甚至對她說：「會跟媽媽一樣舒服」，閨密向老師報告後，社會局緊急將少女安置，並協助她向繼父提告；台北地檢署今依加重強制猥褻、性騷擾罪嫌起訴繼父，並建請法院加重其刑。
起訴書指出，2015年7至8月間，繼父利用與被害少女獨處機會，命令少女坐在其腿上，隔著衣褲強摸她胸部、下體，並對她說：「會跟媽媽一樣舒服」。
少女驚嚇得不知所措，以想上廁所為由逃家，打電話向母親求救，母親質問繼父，繼父含糊帶過，母親礙於繼父是家中經濟支柱，並未報案。
不料，繼父食髓知味，於今年1、2月間，不僅趁少女在家中走過時趁機拍屁股性騷擾，甚至看見她獨自在家中熟睡，再次命令少女坐在他兩腿中間，強行將手伸進她內衣裡揉捏胸部，並隔著外褲撫摸下體。
少女因身心受創，不喜歡回家，藉口到同學家做功課，並向閨密吐露自己長期遭繼父強摸胸部、下體，閨密向老師報告，社會局趕緊將她安置，並對繼父提告。
檢方調查時，繼父矢口否認犯行，反控少女在家偷看色情片，他是打她屁股教訓，並無強摸其胸部、下體舉動，但檢察官不採信其說詞，依法起訴，並建請法院加重其刑。
(中時)
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