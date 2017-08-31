牙醫遊說案 前立委李鎮楠李明憲逆轉改判無罪

牙醫師公會全國聯合會，為遊說推動「口腔健康法」，被控在14年前行賄立委，時任立委的李鎮楠及李明憲一審判無罪，二審及高院更一審都被判7年2月、7年6月，但更二審認為檢方無法證明2人有參與推動修法，逆轉改判無罪。全案可上訴。

被6名被起訴的前立委蔡煌瑯、趙永清、張蔡美、邱創良、楊富美、廖本煙一審及更一審都獲判無罪，因符合刑事妥速審判法規定，去年最高法院駁回上訴，判決6人無罪確定。

檢方起訴，2003年間牙醫師公會全聯會擔心牙醫診療將被排除在二代健保基本給付之外，積極推動「口腔健康法」立法，希望將牙醫診療納入二代健保給付，理事長黃亦昇等人，決定動支全聯會基金約2440萬元，以金錢攻勢遊說立委，法案後來順利通過立法。

當時負責提案的蔡煌瑯及其在藥廠任職的胞兄蔡朝正被認為功勞最大，被控共同受賄350萬元、前立委趙永清、張蔡美、邱創良、李明憲、各受賄100萬元、楊富美、李鎮楠、廖本煙各受賄50萬元。

一審將全部被告都判無罪，但高院認定，8名立委分別在法案通過前後，以顧問金名義收錢，將蔡煌瑯、蔡朝正各判8年，趙永清、張蔡美、邱創良、李明憲各判7年半月，李鎮楠、楊富美各判7年2月，更一審只將李鎮楠、李明憲判處有罪，其餘被告都判無罪判決。

最高法院認為，更一審判決引用的證人證詞，未經具結屬於傳聞證據，再加上犯罪事實尚未釐清，撤銷李鎮楠、李明憲的有罪判決，發回高院更審，其餘則駁回上訴、無罪定讞。

更二審審理後認定，李鎮楠、李明憲非「口腔健康法」提案立委，檢方也沒有舉證2人有何推動該次修法的行為，無法認定有收賄的對價關係與犯行，改判2人無罪，檢方可上訴，但須注意有無刑事妥速審法規定，該判決違背憲法及司法院解釋、判例的情況。

(中時)