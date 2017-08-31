牙醫遊說案 前立委李鎮楠李明憲逆轉改判無罪
牙醫師公會全國聯合會，為遊說推動「口腔健康法」，被控在14年前行賄立委，時任立委的李鎮楠及李明憲一審判無罪，二審及高院更一審都被判7年2月、7年6月，但更二審認為檢方無法證明2人有參與推動修法，逆轉改判無罪。全案可上訴。
被6名被起訴的前立委蔡煌瑯、趙永清、張蔡美、邱創良、楊富美、廖本煙一審及更一審都獲判無罪，因符合刑事妥速審判法規定，去年最高法院駁回上訴，判決6人無罪確定。
檢方起訴，2003年間牙醫師公會全聯會擔心牙醫診療將被排除在二代健保基本給付之外，積極推動「口腔健康法」立法，希望將牙醫診療納入二代健保給付，理事長黃亦昇等人，決定動支全聯會基金約2440萬元，以金錢攻勢遊說立委，法案後來順利通過立法。
當時負責提案的蔡煌瑯及其在藥廠任職的胞兄蔡朝正被認為功勞最大，被控共同受賄350萬元、前立委趙永清、張蔡美、邱創良、李明憲、各受賄100萬元、楊富美、李鎮楠、廖本煙各受賄50萬元。
一審將全部被告都判無罪，但高院認定，8名立委分別在法案通過前後，以顧問金名義收錢，將蔡煌瑯、蔡朝正各判8年，趙永清、張蔡美、邱創良、李明憲各判7年半月，李鎮楠、楊富美各判7年2月，更一審只將李鎮楠、李明憲判處有罪，其餘被告都判無罪判決。
最高法院認為，更一審判決引用的證人證詞，未經具結屬於傳聞證據，再加上犯罪事實尚未釐清，撤銷李鎮楠、李明憲的有罪判決，發回高院更審，其餘則駁回上訴、無罪定讞。
更二審審理後認定，李鎮楠、李明憲非「口腔健康法」提案立委，檢方也沒有舉證2人有何推動該次修法的行為，無法認定有收賄的對價關係與犯行，改判2人無罪，檢方可上訴，但須注意有無刑事妥速審法規定，該判決違背憲法及司法院解釋、判例的情況。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。