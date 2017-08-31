泰簽免費最後一天！ 9/1起需付1200簽證費

想去泰國旅遊的民眾注意了！泰國簽證優惠到今天為止，九月一日起恢復1200元簽證費。為了趕上這更是在凌晨四點半就到場等待，排隊人龍長達一百多公尺。旅行代辦人員表示因預期最後一天的人潮，所以決定一大早就先來排隊。

為趕最後一天免費，民眾大排長龍

這波免費泰簽的申請需附上全英文電子機票，民眾前往辦理時不要忘了先向航空公司申請合格文件，以免白跑一趟。

(中天)