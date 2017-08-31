暫不撤換邱豐光 柯P：維安系統應整體檢討
世大運雖落幕，但開幕典禮遭陳抗團體阻撓，當時北市府說等賽會結束後，才會討論人員懲處。市長柯文哲今被問到是否會撤換警察局長邱豐光，他說，維安系統應該好好檢討，這是整合的問題。
柯文哲說，今早市長室會議討論到，從立法院、復興崗、開幕典禮，維安顯然有系統上的問題，有關的首長應該坐下來，把心結講出來，這就是整合；他說「我明白講，國安局、憲兵部隊、警政署、警察局，整個維安系統應該好好檢討」。
是否意指警界有互鬥問題？柯文哲立刻澄清，這問題太尖銳，不是指警戒互鬥，還包括國安，應該要有整合系統。
是否支持邱豐光繼續留任？柯文哲也說，應該要有新的政治文化，有問題大家來檢討，如果說換人能解決那就換，但如果換人也不能解決，那就要加以修改。
(中時)
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