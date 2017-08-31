電聯車撞遊覽車4死 台鐵求償判賠270萬定讞
14年前新北市育林國中舉辦畢業旅行，載送學生的遊覽車與拖板車在鶯歌平交道會車不慎，遭台鐵電聯車撞上造成4名學生死亡的意外，事後台鐵求償，最高法院今判決遊覽車張姓駕駛及其公司應連帶賠償270萬多元，拖板車部分因台鐵請求超過時效免賠，全案定讞。
判決指出，2003年10月14日上午7點40分，王姓男子駕駛拖板車沿新北市鶯歌區環河路右轉文化路，駛近文化路上的平交道時，張姓男子開著遊覽車搭載育林國中畢業旅行學生，從王男對向正通過平交道，但他卻沒有讓出足供會車的空間，致使遊覽車卡在平交道上。
張姓男子鳴按喇叭並出聲要求王姓男子倒車退讓，此時平交道警鈴聲響起，王男倒車約半公尺，但張的遊覽車後段車身仍未全部越過平交道的鐵軌，致後段車身遭電聯車撞及車身翻覆，遊覽車上4名國中生送醫後死亡，並有多人受傷。
檢方起訴後，遊覽車張姓駕駛及拖板車王姓駕駛，各被依業務過失致死罪判刑1年6月及1年8月、均獲緩刑4年確定，台鐵在2004年向法院提告要求遊覽車張姓駕駛及其公司賠償，但卻在2年後才追求向拖板車王姓駕駛及其公司求償。
高院更二審認定，張、王依未設法解決車輛卡在平交通的問題，致使電聯車撞及遊覽車，電聯車當場出軌、平交道設備受損、鐵路交道中斷，須各負一半責任，與其所屬公司連帶賠償台鐵270萬多元，王男部分因求償超過2年時效免賠，案經上訴，最高法院駁回確定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。