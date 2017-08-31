曾握IPO大權 陸前證監會副主席姚剛遭收賄起訴
據大陸新華社報導，今年七月遭「雙開」、原中國證券監督管理委員會（簡稱證監會）副主席姚剛，於今日傳出遭正式起訴的訊息。大陸最高人民檢察院經審查決定，依法對姚剛以涉嫌受賄罪立案偵查，並採取強制措施，讓這位曾是大陸金融界明日之星的官員，恐難逃牢獄之災。近年來隨著股市和金融快速發展，卻也連帶發生多名中高層官員因此中箭落馬的消息，主管證券業的證監會從2015年的股災後，就成為落馬官員的重災區之一。
現年55歲的姚剛，山西文水人，擁有經濟學博士學位，於證監會任職多年，1993年從期貨監管部副主任開始做起，一路爬升到發行部主任、主席助理和監管部主任等職，也曾外放至國泰君安證券有限公司擔任總經理兼副董事長，後於2008年升任證監會副主席。出任副主席的姚剛，同時也手握發行部和創業板部的行政大權，擁有決定公司上市與否的最終裁量權，可說是權傾一時。
但從2015年開始，姚剛手下多名大將陸續因貪瀆、中飽私囊、內線交易等原因，遭到大陸中央調查和革除，其中曾是他的重要秘書、原發行部三處處長劉書帆就因內線交易獲利上百萬、以假印章給情人買房和私下透露裁量內幕換得高額利益等事情，遭到雙開懲罰。如果也常到苦頭的姚剛，在落馬後也被爆出掌大權期間，曾多次利用企業公開上市的裁量權，為自己牟利，一時的貪念，也讓姚剛從明日之星跌落谷底。
(中時電子報)
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