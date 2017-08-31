世大運激情過後接下來呢？ 沈春華點出關鍵

沈春華常針對時事提出看法。(圖／本報系資料照)

沈春華一針見血點出關鍵。(圖／翻攝自沈春華臉書)

沈春華言論引起網友共鳴。(圖／翻攝自沈春華臉書)

2017台北世大運30日圓滿落幕，台灣健兒奪下26金創歷史新高，此次賽事、選手表現、官方設備都受好評，門票更是一票難求，台灣人民在這12天的賽程團結一致，展現無比熱情，不過在比賽過後接下來呢？資深主播沈春華也在臉書點出關鍵，引起網友共鳴。

沈春華認為世大運能在這12天的賽程吸引全民目光，最關鍵的還是在選手們的精彩表現，楊俊瀚和鄭兆村破紀錄，讓舉國歡騰，不過從陳副總統到柯市長的閉幕致辭來看，對於世大運成績和特色陳述略顯不足，反倒多著墨在「台灣用體育交朋友」這點上。

「世大運讓全世界看見台灣」，非常激勵人心，但也顯現出台灣的國際處境不易，她也提出疑問「如果沒有這場世大運 台灣是否就找不到團結的理由了？」因此在激情過後，這些為國爭光的選手有得到更健全開放的體壇了嗎？

所以在各自回歸日常生活後，世大運的餘溫能否繼續，「會為台灣社會帶來什麼改變？接下來還有主場優勢嗎？我們又該如何與世界各國競技？我們要向誰吶喊台灣要讓全世界看見？」這才是更恆久賽事的開始，網友看了很有共鳴，認為她「一針見血，挑出困境」，也怕這只是曇花一現，希望政府能拿出實際行動。

(中時電子報)