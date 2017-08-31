王金平：立法院絕不是行政院下屬的立法局

民進黨立法院黨團今（31）日凌晨挾人數優勢，強勢表決通過，包裹處理前瞻預算案主決議，讓前瞻首期預算案在混亂中完成三讀。前立法院長王金平稍早召開記者會，強調「立法院絕不是行政院下屬的立法局」，必須尊重與服從議事規則；立委都代表各自民意的付託依法行使職權，相關權利不容剝奪。

民進黨團主張「一事不二議」原則，以包裹表決前瞻預算案。王金平昨天受訪表示，這是曲解議事規則；立法院長蘇嘉全則回應，王金平可以摸著良心，過去如何處理議事。

對此，王金平今表示，他不曉得蘇嘉全的意思，所以不予回應。但他強調，「當然摸良心每個人都要摸良心，是不是為立法院好、國家好，這個大家都要摸良心。」

媒體詢及，是否認為這次蘇嘉全主持議事程序違法？王金平坦言，有些違法、有些不合道理。他也說，未來有機會彼此間會溝通，相信幕僚長林志嘉也會經常來溝通，「必要時看怎麼安排」。為了國家長治久安、立法院穩定運作，當然一定要互相溝通，建立共識，依據相關規定從事議事運作。

王金平在記者會上強調，中華民國是個民主國家，民主國家的真諦，落實於權力分立與民主原則。立法院是中華民國的國會，絕不是行政院下屬的立法局。

針對此次前瞻預算的審議過程，相關處理程序與決議引發諸多違法或不當的爭議。他認為，每一席立法委員，都代表各自民意的付託依法行使職權，相關權利不容剝奪。

多數尊重少數，少數服從多數。生活在台灣的我們琅琅上口，裡面提到的服從與尊重，落實在立法院內，便是議事規則的實踐。唯有尊重與服從議事規則，多數黨才不會憑藉人數壓榨少數黨，少數黨所代表的民意才不會被隨意忽略。

有關「一事不再議」原則，王金平指出，係民國88年1月12日修正《立法院議事規則》時，納入規範，而於第10條明定：「經否決之議案，除復議外，不得再行提出」。民進黨所稱「一事不二議」的立法原則，應係「一事不再議」立法原則的誤用。

王金平說，國民黨曾經在立法院獲得四分之三的絕對多數席次，民進黨也當過少數黨，未來各個政黨都有機會成為多數黨與少數黨。立法機關在民主國家的存在，代表民眾監督行政機關，議事的進行在於國會獨立行使職權的彰顯與民主原則運作的尊重。

他表示，主持議事者應以國家長治久安為念。國民黨過去不願意破壞體制，相信以民主進步為名的執政黨也不願背負破壞國家民主運作的罵名。相信所有爭議的是非曲直，未來歷史自有公斷。

(中時)