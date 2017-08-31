緊身衣太威！妮琪米娜爆乳、私密處現形
作風大膽的饒舌女星妮琪米娜，近來現身2017美國MTV音樂錄影帶大獎時，又以一身粉色緊身衣現身，只是全身塑膠感的她，不僅胸前爆乳，私密處也疑因實在太緊現形，但妮琪米娜絲毫不在乎！
妮琪米娜這回在MTV音樂錄影帶大獎上再一次給攝影記者全新的視覺享受，粉色塑膠緊身衣，挖洞設計讓她上圍完全遮不住，但更有看頭的，莫過於下半身因為緊身關係，導致私密處都露出「駱駝蹄」，火辣尺度爆表；不過這也不是妮琪米娜第一次如此赤裸裸展現自己，她每回亮相，誇張造型不輸早年的女神卡卡。
(中時電子報)
關鍵字：妮琪米娜
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