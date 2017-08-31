南迴電氣化 台鐵減班改推客運

因應南迴鐵路電氣化工程，台鐵9／6起推替代運輸客運從高雄、潮州到台東，圖為時刻表。（台鐵提供）

因應南迴鐵路電氣化工程，台鐵9／6起推替代運輸客運從潮州到枋寮，圖為時刻表。（台鐵提供）

台鐵今發布新聞稿指出，南迴鐵路因地處偏遠，施工條件不佳，台鐵局配合南迴線電氣化工程施工需要，為增加夜間施工時間，潮州－台東間自2017年9月6日至2019年6月30日止，逢周一至周四、周六自19點起至翌日6點止停駛客運列車，改採公路客運替代運輸，不過寒假、暑假期間、3天以上連續假期及補上班之周六除外。詳細班次請見附圖。

台鐵指出，為便利民眾搭乘公路替代運輸客運，除上車投現外，也提供悠遊卡、一卡通等電子票證服務。

(中時)