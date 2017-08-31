迪化街一段 9月每周日試辦行人徒步區
大稻埕迪化街是台北知名南北貨批發集散地，也是不少日韓觀光客必訪景點，台北市交通局今宣布，9月每個周日上午10時至下午5時，試辦迪化街一段行人徒步區，禁止車輛出入及通行。
交通局交通治理科長張生萬說，這次試辦行人徒步區，與年貨大街封街路段一樣，管制迪化街一段（歸綏街-南京西路），橫交有14個路口，皆有義交布崗指揮管制。
他說，試辦一個月後，會向當地居民、店家做問卷調查，再把結果移交給徒步區自治團體，向都發局申請人行徒步區，通過後就能成為常態徒步區。
交通局長張哲揚說，設置行人徒步區，民眾假日前往大稻埕逛街購物比較舒服，根據市府過去推動徒步區經驗，大稻埕商家比以前配合度高，但依規定仍須經過試辦，找出問題改進。
他建議民眾，要前迪化街逛街，可搭捷運到北門站或大橋頭站下車，不必擔心找車位的麻煩；汽機車在管制期間闖入行人徒步區將開罰，可處900元以上、1800元以下罰鍰。
當地大同區長林聰明說，迪化街假日人潮眾多，尤其霞海城隍廟，因為月下老人曾到日本long stay，許多日本人來朝聖，現在沒有管制，造成人車爭道，非常不友善，經里長和商圈、店家同意後決定試辦一個月。
迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋說，迪化街商圈的店家向建議設立徒步區有4、5年了，多數業者從批發變成零售業，希望提供民眾一個安全無車的空間逛街，假日可以提早補貨，所以進出貨不是問題。
(中時)
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