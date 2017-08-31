彰化、員林直達溪頭公車今天首航了！明日起試營運售票上路

彰化直達溪頭公車首航了。（吳敏菁攝）

彰化直達溪頭公車上路。（吳敏菁攝）

彰化直達溪頭公車首航。（吳敏菁攝）

彰化直達溪頭公車首航。（吳敏菁攝）

以往彰化縣民往溪頭，相關公路或國道客運路線均需要2至3次轉乘，單趟長達3個小時，彰化縣政府爭取新闢2條由彰化市及員林市往溪頭的市區公車路線，直達縮短單趟短於80分鐘以內，今天首航從縣府廣場開駛8台公車，明起售票試營運了。

彰化縣長魏明谷表示，爭取往溪頭直達車，新闢2條市區客運公車路線，一是9路公車彰化火車站至溪頭，9月1日正式試營運，二是10路公車員林轉運站至溪頭，9月2日正式試營運，為讓鄉親知道這項好消息，今天先舉辦9路公車首航。

魏明谷說，彰化縣65歲以上長者有20萬人，縣府編列預算協助長者免費搭乘大眾交通工具，每人每月有1000元，已經有10萬名鄉親申請長青國民旅遊卡，可以選用長青國民旅遊卡，或是長青福利卡搭乘。

魏明谷說，從彰化、員林直通溪頭公車路線，須先申請路權後才能行駛，經彰縣府與公路總局和南投縣政府三方協商後的結果，試營運期間將觀察鄉親搭乘狀況，彈性調整車次。

公路總局臺中區監理所副所長鄭芳田表示，完成這項路線推動不容易，溪頭班次開通後，直達車可以省下不少時間，對縣民來說獲益良多，並感謝彰化客運及員林客運配合政策推動。

彰化汽車客運股份有限公司董事長黃錦椿說，路線經高速公路與山區道路，因此坐在車上時請記得繫好安全帶，並請注意回程班次。

彰化市長邱建富表示，彰化市有73個里、72個社區，將全面宣導，雖這條路線不見得能賺錢，但服務才是最終的目標，未來彰化市公所會與縣府配合，規劃推出2天1夜的活動。

彰化往溪頭市區公車於首航典禮隔日開始試營運，乘車站在彰化客運彰化站（彰化市中正路一段563號），每日來回各有3班次，發車時間均為上午7：20、7：40及8：00；溪頭站回程班車發車時間均為下午14：00、14：30分及15：00。全票157元（半票79元），員林站發車地點在員林轉運站（員林市靜修路52-1號），至溪頭全票141元（半票72元），時間和彰化站一樣。

(中時)