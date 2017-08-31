回台灣是選項 王建民先任訓練營助教

佛州棒球農場教練團將來台開課，王建民擔任助教。(中職提供)

王建民去年重返大聯盟，為皇家貢獻6勝，激勵許多球員和球迷；他還在尋求明年在美國出賽機會。「建仔」近期受訪說，回台灣打球是選項之一。而11月底，佛州棒球農場(FBR)將抵台，37歲的王建民確定擔任訓練營助教，分享經驗和指導投球。

王建民和老婆、兩個兒子，今年回台過暑假。王建民當時說，回美國後會持續練習，「看明年有沒有機會，尋找一個可以出賽的地方。」被問到回台灣打職棒，當時建仔回答：「要等經紀公司怎麼去安排，也不一定，不過(回台灣)也是選項之一。」

王建民能再次站上棒球最高殿堂，佛州棒球農場功不可沒，國內媒體稱它是「棒球魔法學校」，化不可能為可能。佛州棒球農場11月28日到12月2日，將有4位專業教練抵台，展開5天的專業投手訓練營課程，王建民、中信兄弟投手鄭錡鴻將擔任助教。

(中時電子報)