紅牌重機上國道 高公局應付遠通測試費

交通部國道高速公路局10年前委託遠通電收辦理高速公路電子收費（ＥＴＣ），遠通當時僅測試汽車上國道，並未包括大型重機車，但高公局認為測試應包含大型重機，遠通應繼續完成，遠通認為這筆測試費用是額外加項目，提告向高公局追討107萬6995元，台北地方法院今(31)日審結，合議庭如數判准，高公局要給付這筆錢。

遠通電收向合議庭表示，當年和高公局僅約定測試汽車上國道，並依此開發感應車牌及序號的系統，並未包含紅牌大型重機，2011年增訂550cc以上大型重機可行駛國道的法源後，當時高公局也未和遠通議約協商，雖國3甲目前開放大型重機上國道，仍無法收費，是因必須感應前車牌和Etag，拍照辨識後比對序號才會扣款，目前系統感應得到Etag，但拍不到車牌，因位置沒制式規定，高公局已驗收且違反誠信原則，請求返還測試費用。

高公局則辯稱，法規規定550cc以上大型重機必須貼前車牌，不會有拍不到車牌問題，且原本就有打算讓大型重機上國道，遠通電收應做好整體規劃，系統必須區別汽車及重機。

北院合議庭依雙方合約及當年招標過程，查出雙方合約並不包含測試大型重機上國道的費用，認定這筆款項為追加項目，判高公局應如數給付測試費用給遠通電收。

(中時)