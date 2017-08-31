人車爭道！北市迪化街觀光客多 9月起試辦行人徒步區

重塑大稻埕街區，北市府9月起每周日於迪化街一段設置行人徒步區。（本報資料照片）

迪化街一段（歸綏街到南京西路）9月之每周日試辦行人徒步區。(圖/北市交通局)

大稻埕迪化街是台北知名觀光景點，尤其假日人潮眾多，不時能見人車爭道景像。北市今(31)日宣布，當地觀光客日益增加，9月起每周日當天10至17時試辦行人徒步區，迪化街一段將全面禁止車輛出入及通行，提醒預計前往遊客可多搭乘捷運、公車，行經用路駕駛也應多留意改道。

北市交通局指出，大稻埕迪化街是見證台北繁華歷史的街道，是中藥、布業、及南北貨批發業的集散地；近年觀光客日益增加，經多方討論決議設置行人徒步區，試辦範圍為迪化街一段（歸綏街至南京西路），試辦時間為106年9月每個周日計4個周日(即9月3日、10日、17日及24日等4日) ，各當日10至17時試辦範圍禁止車輛出入及通行，僅允許行人通行。

北市交通局提醒，試辦範圍及時段內除緊急避難、消防車、救護等外，限制任何汽機車及自行車通行；另試辦範圍內迪化街一段路邊停車格位，若於各當日管制時段前已進入停車使用者仍可停車，但不能駛離或移位停放在該範圍區段內。

試辦範圍內各橫向連通路口及巷道口亦禁止進入(民生西路口除外)，建議往來民眾可使用延平北路2段、西寧北路及民樂街等鄰近替代道路，並請遵守標示，依照現場員警或義交人員指揮，小心駕駛。

(中時電子報)