人車爭道！北市迪化街觀光客多 9月起試辦行人徒步區
大稻埕迪化街是台北知名觀光景點，尤其假日人潮眾多，不時能見人車爭道景像。北市今(31)日宣布，當地觀光客日益增加，9月起每周日當天10至17時試辦行人徒步區，迪化街一段將全面禁止車輛出入及通行，提醒預計前往遊客可多搭乘捷運、公車，行經用路駕駛也應多留意改道。
北市交通局指出，大稻埕迪化街是見證台北繁華歷史的街道，是中藥、布業、及南北貨批發業的集散地；近年觀光客日益增加，經多方討論決議設置行人徒步區，試辦範圍為迪化街一段（歸綏街至南京西路），試辦時間為106年9月每個周日計4個周日(即9月3日、10日、17日及24日等4日) ，各當日10至17時試辦範圍禁止車輛出入及通行，僅允許行人通行。
北市交通局提醒，試辦範圍及時段內除緊急避難、消防車、救護等外，限制任何汽機車及自行車通行；另試辦範圍內迪化街一段路邊停車格位，若於各當日管制時段前已進入停車使用者仍可停車，但不能駛離或移位停放在該範圍區段內。
試辦範圍內各橫向連通路口及巷道口亦禁止進入(民生西路口除外)，建議往來民眾可使用延平北路2段、西寧北路及民樂街等鄰近替代道路，並請遵守標示，依照現場員警或義交人員指揮，小心駕駛。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。