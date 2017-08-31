嫁接抗萎凋　台中場新招增絲瓜產量

絲瓜嫁接苗結實累累，且無萎凋病發病情形。(台中場提供)

絲瓜為台灣夏季重要瓜果，蛋近年來經常遭受土壤萎凋病菌危害，導致產量減少，生產期縮短，甚至造成植株死亡。農委會台中區農業改良場利用嫁接技術，將易感病生產用圓筒絲瓜品種嫁接於具萎凋病抗性稜角絲瓜根砧，可改善絲瓜萎凋病危害，延長採摘期，增加採果次數，提升農友收益。

台中場指出，南投縣為國內絲瓜最大產區，栽種面積約占全台4分之1，該縣以魚池鄉頭社活盆地生產之絲瓜色澤佳、肉質甜脆可口、久煮不變黑，在市場上頗負盛名。近10年來頭社地區絲瓜栽培面積已擴增至50公頃，但總產量並未明顯增多，減產主因是土壤萎凋病菌危害，使得絲瓜植株之維管束組織被病菌體所阻塞，造成絲瓜植株水分吸收困難，導致產量減少、產期縮短及植株死亡等不良影響。

台中場表示，該場研究人員於魚池鄉頭社地區以「雙依」及「宇辰3號」等稜角絲瓜為砧，另以頭社地區主要栽培品種「美人」圓筒絲瓜為穗，經嫁接癒合健化後，定植田間後發現嫁接植株罹病率僅3.6％至9.3％，反觀未嫁接自根苗植株罹病率則高達47.8％，顯示利用嫁接技術可有效降低絲瓜萎凋病罹病率，且嫁接後所產絲瓜品質及產量俱佳，已將相關技術推廣，以改善當地絲瓜萎凋病危害。

(中時)