《國民體育法》修正案三讀通過 維持中華奧會名稱
世大運落幕，台灣英雄大遊行下午登場，立法院今天也三讀通過《國民體育法》修正草案，以往為國人詬病的單項協會黑箱作業，將有望獲得改善。
新法明定，特定體育團體（即各單項協會）理事長（會長）任期，每任不得超過四年，連選得連任，並以一次為限。現任或曾任國家代表隊之運動選手理事，不得少於全體理事總額五分之一；個人會員理事及團體會員理事，均不得逾全體理事總額二分之一。
針對財務透明化部分，新法亦明定特定體育團體應於各年度結束後三個月內，將其決算及財務報表，自行委請中央主管機關認可之會計師查核簽證後，報中央主管機關備查並公告之；中央主管機關亦得視需要委請其他會計師複核。中央主管機關為監督特定體育團體財務，得隨時派員或委請會計師協同體育專業公正人士檢查其財務報表、財務報表查核簽證報告、內部控制及其他事項，特定體育團體應配合提供相關資料，不得規避、妨礙或拒絕。
此外，關於「國家奧會」或「中華奧會」的名稱爭議，包含民進黨、國民黨、親民黨皆支持「中華奧會」之名稱，僅時代力量堅持使用初審時使用的「國家奧會」，但經表決後仍決定使用「中華奧會」。
民進黨立委黃國書表示，這次國體法最重要的任務與目標就是體育改革，改革各單項協會，中華奧會並不是國體法所稱的特定體育團體，而是代表台灣的國際窗口，到底名稱變更會不會造成未來選手參賽的風險，各政黨與體育署的意見都能表達，但還是尊重中華奧會在這件事情上的想法。
黃國書說，體育改革是要讓過去所看到的體育亂象獲得解決改善，但更重要的是要讓選手能繼續在國際舞台上發光發熱，在讓選手參賽的前提下，政治問題不是那麼迫切需要現在來解決。「我很願意支持時代力量版本，但在國際情勢與兩岸的艱困環境下，唯一考量還是要讓選手能參賽。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。