《國民體育法》修正案三讀通過 維持中華奧會名稱

為回應社會對於體育改革訴求，立法院臨時會31日三讀修正通過《國民體育法》，院長蘇嘉全敲槌通過。（王英豪攝）

為回應社會對於體育改革訴求，立法院臨時會31日三讀修正通過《國民體育法》。（王英豪攝）

為回應社會對於體育改革訴求，立法院臨時會31日三讀修正通過《國民體育法》。（王英豪攝）

世大運落幕，台灣英雄大遊行下午登場，立法院今天也三讀通過《國民體育法》修正草案，以往為國人詬病的單項協會黑箱作業，將有望獲得改善。

新法明定，特定體育團體（即各單項協會）理事長（會長）任期，每任不得超過四年，連選得連任，並以一次為限。現任或曾任國家代表隊之運動選手理事，不得少於全體理事總額五分之一；個人會員理事及團體會員理事，均不得逾全體理事總額二分之一。

針對財務透明化部分，新法亦明定特定體育團體應於各年度結束後三個月內，將其決算及財務報表，自行委請中央主管機關認可之會計師查核簽證後，報中央主管機關備查並公告之；中央主管機關亦得視需要委請其他會計師複核。中央主管機關為監督特定體育團體財務，得隨時派員或委請會計師協同體育專業公正人士檢查其財務報表、財務報表查核簽證報告、內部控制及其他事項，特定體育團體應配合提供相關資料，不得規避、妨礙或拒絕。

此外，關於「國家奧會」或「中華奧會」的名稱爭議，包含民進黨、國民黨、親民黨皆支持「中華奧會」之名稱，僅時代力量堅持使用初審時使用的「國家奧會」，但經表決後仍決定使用「中華奧會」。

民進黨立委黃國書表示，這次國體法最重要的任務與目標就是體育改革，改革各單項協會，中華奧會並不是國體法所稱的特定體育團體，而是代表台灣的國際窗口，到底名稱變更會不會造成未來選手參賽的風險，各政黨與體育署的意見都能表達，但還是尊重中華奧會在這件事情上的想法。

黃國書說，體育改革是要讓過去所看到的體育亂象獲得解決改善，但更重要的是要讓選手能繼續在國際舞台上發光發熱，在讓選手參賽的前提下，政治問題不是那麼迫切需要現在來解決。「我很願意支持時代力量版本，但在國際情勢與兩岸的艱困環境下，唯一考量還是要讓選手能參賽。」

(中時)