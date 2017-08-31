中華奧會改名？ 教練和選手堅決反對

田徑教練孫念祖(中)、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村(左)與楊俊瀚(右)堅決反對中華奧會改名。(黃邱倫攝)

對於國民體育法即將二讀有可能會將中華奧會改名國家奧會一事，甫獲世大運男子田徑100公尺金牌楊俊瀚、亞洲標槍新紀錄保持人鄭兆村以及國家田徑隊總教練孫念祖在中午接受行政院場林全宴請時表示，中華台北這個名稱在國際上已受到認同與肯定，倘若改了名稱遭到國際奧會禁賽，選手的權益將受到損失，希望政治人物能多關心體育發展，以及基層選手的照顧。

台灣曾經因為名稱問題，1970年到1990年選手全部被排除在亞運門外，也無法參加1976年及1980年兩屆奧運會，及所有單項運動總會舉辦的國際賽事。20年間台灣優秀選手的努力及付出，完全被犧牲。直到1981年中華奧會跟國際奧會簽署協議，定英文會名為「Chinese Taipei」之後，從此得以享有跟國際奧會大家庭全體成員同等的所有權益，包括參賽、參加國際會議及舉辦國際賽事等。

如今某些立委企圖將中華奧會改為國家奧會，名稱一旦改變不被國際奧會(IOC)認同的話，後果將相當嚴重，體育發展將倒退至上世紀70年代到90年代，選手們都跨不出台灣，只能閉門造車，讓選手和教練情何以堪。

孫念祖說，這些年帶隊出國比賽，所有參賽國家都已知道「中華台北」代表的就是台灣，這塊招牌不需要再修改，國際賽是選手的舞台，倘若因為修改名稱而被禁賽，將是台灣體壇最大損失。

鄭兆村強調，我們從小到大就是不斷訓練，期盼有朝一日能在國際賽奪取佳績，為國爭光，這次世大運就是最好例子，來自世界各國的選手都看到中華台北，也以能在台灣比賽為榮。

楊俊瀚表示，政府無論如何都應該好好保護選手的權益，如果選手沒有出國比賽機會，所有一切都將付諸流水，希望政治人物好好思考，別因為一個決定而抹煞所有人多年來的努力。

(中時電子報)