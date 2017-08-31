下週北上組閣？賴清德：這已經不是新聞了

台南市長賴清德屢傳組閣，今早再度傳出下週將北上組閣，該消息隨即被總統府駁斥，賴清德上午出席活動時，面對媒體追問，重申謝謝大家關心，並表示該新聞已經講了幾個月了，「這些都已經不是新聞，我想行政院也已經澄清了，謝謝大家的關心。」

(中時)