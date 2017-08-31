男遺棄中風父致死 二審輕判4年
桃園市李姓男子被控在前年遺棄中風父親，任其自生自滅致死，他發現時屍體長蛆後任其擱置在家，3天後才報警處理；桃園地院將李男依遺棄直系血親尊親屬罪判刑7年6月，高院考量他長年照顧老父身心壓力大、情堪憫恕，今改輕判4年。全案可上訴。
判決指出，李父在1998年因大腦出血致癱瘓並失語症，不久又因中風無法自主行走、自理生活，李男卻在前年將同居而無自救能力的父親棄置在家中的房間內，並不時於門外以童軍繩捆綁防止父親爬出房門，對患有精神分裂症的母親施暴。
李男明知母親長期受父親暴力對待，且她的身體狀況無法照料李父，李男卻不替父親洗澡、處理大小便及整理打掃房間，任其自生自滅，還未發現父親未妥善進食，致其多重器官衰竭死亡，死亡一周後李男才發現，父親的屍體已腐敗生蟲。
桃園地院將李男判刑7年6月，但高院考量他多年承受照顧慢性病患的心理壓力，且為低收入戶，況且他有每日提供食物交由其母代送至父親房間，客觀上顯然足以引起一般同情，將他減刑輕判4年，全案可上訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。