男遺棄中風父致死 二審輕判4年

桃園市李姓男子被控在前年遺棄中風父親，任其自生自滅致死，他發現時屍體長蛆後任其擱置在家，3天後才報警處理；桃園地院將李男依遺棄直系血親尊親屬罪判刑7年6月，高院考量他長年照顧老父身心壓力大、情堪憫恕，今改輕判4年。全案可上訴。

判決指出，李父在1998年因大腦出血致癱瘓並失語症，不久又因中風無法自主行走、自理生活，李男卻在前年將同居而無自救能力的父親棄置在家中的房間內，並不時於門外以童軍繩捆綁防止父親爬出房門，對患有精神分裂症的母親施暴。

李男明知母親長期受父親暴力對待，且她的身體狀況無法照料李父，李男卻不替父親洗澡、處理大小便及整理打掃房間，任其自生自滅，還未發現父親未妥善進食，致其多重器官衰竭死亡，死亡一周後李男才發現，父親的屍體已腐敗生蟲。

桃園地院將李男判刑7年6月，但高院考量他多年承受照顧慢性病患的心理壓力，且為低收入戶，況且他有每日提供食物交由其母代送至父親房間，客觀上顯然足以引起一般同情，將他減刑輕判4年，全案可上訴。

(中時)