中市西區豪宅熱延燒，國美館藝文特區房市夯

華太建設總經理彭國郎強調大樓的垂直綠化，讓綠意永續，美化生活環境。（盧金足攝）

藝術人文氣息精華區域的美術館藝文特區，成為房市賣點。（盧金足攝）

華太建設邁向30年，在美術館特區推出「華太松庭」代表作。（盧金足攝）

市場流行小坪數與低總價建案，也有建商反向操作，推出大坪數的住宅案。（盧金足攝）

2017年台中房市重量級新案集中在西區，除已成屋的「富邦天空樹」及「由鉅大恆」2個百億大案外，華太建設、忠泰建設及勤美集團豪宅新案都預計在第3季後陸續登場，推案集中在草悟道沿線，正對綠園道的個案每坪單價推估將上看60萬元，推案量達400億以上，成為今年房市的1級戰區。

房市景逐漸氣甦，除了七期豪宅區位在政經重鎮成為推案焦點，草悟道、科博館及國美館特區為西區的綠地集中帶，周邊林立許多異國餐廳，富有濃厚的人文氣息，是整個大西區最燙金的自住地段，房市行情也因此被視為西區指標。

藝術人文氣息精華區域的美術館藝文特區，近來因「富邦天空樹」及「由鉅大恆」創下區域新高，順勢將西區房價一舉往上推升，豪宅戰區儼然已從7期轉向西區。

華太建設位於五權西路預售案「華太松庭」也受到市場矚目，該案規畫53至76坪，地上20層、地下4層，住家76戶，僅1戶金店面，由於周邊土地釋出稀少，受到不少自住客青睞。

相較目前市場出現小坪數與低總價的建案， 吸引首購族買氣，華太建設反而推出大坪數的住宅規畫，強調要住的舒服，生活機能不能縮水，62坪的住宅可以規畫到4房，讓長輩與子女的居住空間有所區隔，互不干擾。

華太建設協理劉江泉表示，「華太松庭」推出後，吸引西區很多老師、醫師及律師等公教客層，還有自營商及為2代置產的客戶。

「規畫建案時，如果有一小點沒考慮到，對後面影響很大！」劉江泉說，以停車位配置而言，地上20層的大樓建案，76戶一般開挖地下3層，足夠停車位需求，但考量一般家庭有2部車，所以特別開挖地下4層，住戶不必為停車問題煩惱。

華太建設邁向30年，在美術館特區推出「華太松庭」代表作，強調大樓的垂直綠化管理，由公共管理，讓綠意永續，美化生活環境。

劉江泉表示，西區大面積土地不多，而且高樓不超過30棟，但有廣大的綠地面積、深度人文氣質、便利生活機能，吸引自住客源為主流，入住率最高，也是日商、外商指定居住的最愛聚落。

「華太松庭」位在美術館、文化中心、草悟道、美術園道土地，1樓花園和休閒生活公共領域，以回歸居住者的生活舒適度為考量，擁有前後19米及15米的退縮，坐擁大棟距與花園

，是美術館藝文特區高級住宅聚落中，少數的大尺度謙退建築，在西區吸睛豪宅新成屋市場外，也創造相當高的市場買氣。

(中時)