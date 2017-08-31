啟迪心靈善與美 聖基會寫畫創作明起徵件

致力將心靈環保生活化的法鼓山聖嚴教育基金會，希望以文字及書畫的善與美，將「心靈環保」落實於日常生活當中，自9月1日開始徵件的「兒童生活教育寫畫創作」，活動共分為作文、繪畫、書法3組，期望各校學童共襄盛舉，創造生命的純真美好。

法鼓山聖嚴教育基金會指出，「兒童生活教育寫畫創作」活動徵件自9月1日起至10月20日止，書法組提供國小三到六年級同學報名，作文及繪畫組則是國小全年級均可參加。

此外，法鼓山聖嚴教育基金會表示，寫畫創作活動結合活潑有趣的「心靈環保兒童生活教育動畫(四)」，以及來自《聖嚴法師108自在語》中所挑選的20句法語。目前佛衛電視台、中華電信MOD靖天台，以及法鼓山網路電視均可收看動畫，鼓勵孩子們結合日常生活與人互動的實例，融入自身美感與創意，呈現內心對生活的希望，深化為良善的品格。

(中時)