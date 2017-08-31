清晨趕赴球場 吳宗憲見狀傻眼：87分不能再高

吳宗憲起了個透早摸黑出門打球，都開到球場了才發現做了87的事情。(取材自吳宗憲臉書)

「綜藝天王」吳宗憲幽默機靈的主持功力，深獲觀眾喜愛，這也代表他工作滿檔，現在不但要進棚拍攝，還得出國錄影，此外更需分神經營餐副業，擠超滿的行程讓人光看就累，而他靠著祖傳的「龜息大法」，小睡即可補滿能量，讓他還能運用零碎的時間去打球運動，只是今天他po文，透露自己起了個大早去球場報到，但寶貴的精力完全派不上用場，讓憲哥欲哭無淚！

天王吳宗憲今天大清早po文，透露自己凌晨4底多就興沖沖開車出門，目的地是高爾夫球場，一路好心情，「順暢沒有車，一切都好」，但是人生就是有那麼個BUT！憲哥殘念哀號：「就是沒有帶球杆！」，只能拿起手機自拍以示紀念，自嘲：「我只給自己打87分，不能再高了！」。

吳宗憲的「球場悲歌」，引發眾網友共鳴，表示很懂那種崩潰的感覺，要他先開回家補眠，然後一起來吃銀杏補腦，還安慰他「不要到機場沒帶護照就好，更想死」、「只好現場買一組了」，笑稱這趟其實不是去打球，「原來是帶車子去散步啦」。

(中時電子報)