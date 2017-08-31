高官對話被截圖 李艷秋轟：緝毒都只想到選票

李艷秋常針對時事議題進行評論。(圖/本報系資料照)

台中市新聞局長卓冠廷和警察局陳嘉昌LINE對話紀錄，近日被截圖後公開流傳，內容主要提醒校園緝毒要「注意人權」，因為學生未來都是「首投族」，這讓資深媒體人李艷秋嘲諷，「連緝毒都想到選票」。

李艷秋臉書全文。(圖/李艷秋臉書)

李艷秋表示，雖然這是則只有一天壽命的新聞，但卻告訴我們很多事，兩位高層對話紀錄曝光後，台中市府立即發聲明嚴厲譴責有心人斷章取義、造謠生事，並解釋這句話「只是提醒學生也有人權，必須小心行事」，此番解釋讓李艷秋笑稱，「民進黨一向最重視學生人權，不是嗎？為何氣急敗壞地駁斥呢」?此外更點出最關鍵的兩句話，「保護學生人權」和「幾年後是首投族」，聲明稿中完全沒有解釋，反而引起外界更多的質疑，原來高官在討論校園緝毒時，前提是不讓「首投族反感」。

此外李艷秋認為截圖並無斷章取義，只是邏輯應該是「別查毒品查到天怒人怨，讓學生覺得人權受損，他們會討厭民進黨，幾年後他們成為首投族，就不投票給我們」，也讓李艷秋語帶嘲諷表示「有這麼重視民意的政黨，一定可以千秋萬世，執政到永遠」，更表示「勿忘教育孩子，人生第一票要投民進黨」，但仍不免提出心中疑惑，若民進黨得在查緝校園毒品，及首投族選票間抉擇，究竟會選哪個？

(中時電子報)