高官對話被截圖 李艷秋轟：緝毒都只想到選票
台中市新聞局長卓冠廷和警察局陳嘉昌LINE對話紀錄，近日被截圖後公開流傳，內容主要提醒校園緝毒要「注意人權」，因為學生未來都是「首投族」，這讓資深媒體人李艷秋嘲諷，「連緝毒都想到選票」。
李艷秋表示，雖然這是則只有一天壽命的新聞，但卻告訴我們很多事，兩位高層對話紀錄曝光後，台中市府立即發聲明嚴厲譴責有心人斷章取義、造謠生事，並解釋這句話「只是提醒學生也有人權，必須小心行事」，此番解釋讓李艷秋笑稱，「民進黨一向最重視學生人權，不是嗎？為何氣急敗壞地駁斥呢」?此外更點出最關鍵的兩句話，「保護學生人權」和「幾年後是首投族」，聲明稿中完全沒有解釋，反而引起外界更多的質疑，原來高官在討論校園緝毒時，前提是不讓「首投族反感」。
此外李艷秋認為截圖並無斷章取義，只是邏輯應該是「別查毒品查到天怒人怨，讓學生覺得人權受損，他們會討厭民進黨，幾年後他們成為首投族，就不投票給我們」，也讓李艷秋語帶嘲諷表示「有這麼重視民意的政黨，一定可以千秋萬世，執政到永遠」，更表示「勿忘教育孩子，人生第一票要投民進黨」，但仍不免提出心中疑惑，若民進黨得在查緝校園毒品，及首投族選票間抉擇，究竟會選哪個？
(中時電子報)
關鍵字：李艷秋
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。