迎中秋備戰護「柚」新招！ 睡果園.設移動式電眼防賊

再過一個月就是中秋節，也是文旦盛產的季節。雲林斗六的柚農擔心柚子遭竊，一年來辛苦的耕種就此白費，因此每個晚上都在果園中守夜，但長期下去也不是辦法，於是農民會同員警及公所，在果園附近加裝移動式監視器。有了監視器，柚農也開心表示比較不用擔心！

迎中秋備戰 護「柚」新招！ 睡果園.設移動式電眼防賊

這款電眼還帶有夜視鏡的功能，但加裝新設施的效果如何仍有待觀察，不過也讓柚農在晚上守夜時多了一份安心。

(中天)