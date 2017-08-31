陪伴走過世大運！熊讚深夜發文感性道別

2017台北世大運30日順利落幕，閉幕會盛大又感動，讓台灣在國際上打了漂亮的一仗，並在各國選手心中留下美好回憶及印象！其中頗受大眾喜愛的吉祥物「熊讚」也在臉書上表示，感謝過去一年熊粉的支持，今晚過後他就失業了，9月或許會到就業服務處登記找新工作。

陪伴走過世大運！熊讚深夜發文感性道別

「熊讚Bravo」在粉絲專頁PO出背影照，感性向各位道別：「散場了，熊讚我悄然離去，再見，各位。晚安，台灣。」催淚發文惹哭一票網友，對此北市府回覆不排除將熊讚「留任」當市府吉祥物，但因目前台北市吉祥物太多了，得需整合在留任！

(中天)