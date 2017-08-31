傳賴清德下週組閣？陳菊搖頭苦笑
某親綠媒體今(30日)一早發出即時「獨家報導」，指台南市長賴清德最快下週組閣，以挽救蔡英文低迷的民調；與賴同屬民進黨新潮流系的高雄市長陳菊今天上午被問到賴組閣一事，她苦笑搖頭說，不知道為何一直有這樣的消息？總統府已再度澄清，沒有這回事，該報稍後也撤下這則「獨家」。
陳菊今天出席由市府社會局主辦的「社團領袖研討交流活動」，報告多年來的施政成果及未來高雄市的發展前景，離去時接受媒體訪問，針對又傳賴清德組閣一事，作上述表示。
媒體問「如果賴清德真要接掌閣揆？」陳菊馬上說，她在高雄、不在台北，假設性的問題她無法答覆。
有媒體問到對這次柯文哲辦台北世大運的看法？陳菊說，選手表現得非常好，也激起台灣社會的熱情，整個台北市政府的團隊以及蘇麗瓊執行長，就像台灣的阿信，非常的認真承擔，非常圓滿成功，我們非常恭喜。
蘇麗瓊是陳菊的愛將，曾兩度擔任高市社會局長，在市府副祕書長任內被柯文哲借將北上出任台北市政府祕書長，這次擔任台北世大運執行長，圓滿達成任務，被譽為「台灣阿信」。
(中時)
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