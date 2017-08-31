馬祖小三通 「北竿-黃岐」航線明可在南竿辦出境
交通部航港局今發布新聞表示，從明天（9月1日）起至今年底止，於南竿福澳港試辦旅客辦理出境通關服務，提供本國籍南竿旅客搭乘馬祖小三通「北竿－黃岐」航線時，可直接在南竿辦理通關，船到北竿後，人跟行李不用下船，原船直接開到黃岐，對馬祖鄉親是很便利的變革。
航港局表示，為提升「北竿－黃岐」航線的服務，已協調有關單位同意試辦上述業務，同時今天特於南竿福澳港旅運大樓辦理實地勘察及演練事宜，確認旅客出境程序及通關、安檢設備等皆已完備，確保旅客將可享有便利通關服務。
航港局表示，「北竿－黃岐」航線自2015年12月24日開航以來，部分旅客由南竿福澳港搭乘航班至北竿白沙港時，須下船辦理出境手續，再搭乘小三通航線航班前往大陸黃岐，因旅客常有大件行李隨行，多次上下船舶頗感不便。
航港局說明，航港局瞭解上述狀況後，評估自2017年5月底啟用的南竿福澳港旅運大樓，空間及設備應可滿足「北竿－黃岐」航線旅客辦理出境查驗通關服務的需求，因此邀集行政院大陸委員會及各CIQS相關機關就通關業務及船舶靠泊規劃等事宜進行研議，決議自2017年9月1日起至2017年12月31日止，於南竿福澳港試辦本國籍旅客出境查驗通關服務。
航港局說，今天航港局會同連江縣政府及各有關機關代表，現場實地勘查相關設備及演練旅客通關動線後，確認事前準備皆已完備，因此明天起正式推行試辦服務，後續若有相關事宜須機動調整、因應，將由馬祖港口檢查協調中心統一辦理，以確保旅客通關順暢；而航港局亦將持續追蹤掌握試辦期間的狀況，適時滾動式檢討與調整，提供旅客便利及安全運送服務。
(中時)
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