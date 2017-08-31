打臉小三！周焯華正宮曬全家福「正大光明」
澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）因為和陳柏霖舊愛Mandy Lieu鬧出婚外情，讓全港皆知，而他很會分配時間，先前才被拍到和Mandy由歐洲，沒想到隨後他就趕回陪伴正宮陳慧玲以及女兒生日派對，尤其陳慧玲一句「光明正大」，就被說是在打臉小三Mandy！
周焯華先前才到英國和小三碰面，沒想到隨後馬上就回到正宮身旁，幫女兒周梓潼慶生，加上她即將到英國留學讀書，全家總動員團聚吃飯，陳慧玲一句更貼出「齊齊整整，光明正大，love you always baby！」而這一句「齊齊整整，光明正大」，就被指是在暗諷Mandy Lieu是無法上檯面的小三。
除此之外，陳慧玲曬出的照片中包含公婆等人都到場，顯見她在周家的地位。不過據悉陳慧玲雖後來答應不離婚，但也僅把周焯華當成小孩的爸爸，對於他的花邊新聞已經頗為冷感。
(中時電子報)
關鍵字：周焯華、 洗米華、 陳慧玲、 Mandy Lieu、
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