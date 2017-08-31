體育法修正案通過 總統：不能好好照顧選手的協會就叫它改革

《國民體育法》修正案31日在立法院三度通過，對此，總統蔡英文在臉書上表示，「不能好好照顧選手的協會，我們就叫它改革」。

立法院院會今天三讀修正通過《國民體育法》部分條文，單項協會應以開放人民參與為原則，並在修法公布施行6個月內，召開會員大會改選理、監事，單項協會面臨透明化改革。

蔡總統隨即在臉書上說，《國民體育法》修正案三讀通過，未來，單項運動協會會更公正、更開放、更透明。總統表示，協會的存在，是為了幫助選手，不是為了壟斷資源；「不能好好照顧選手的協會，我們就叫它改革」。

總統並強調，《國民體育法》修法通過只是一個開始，不要懷疑政府改革的決心。

(旺報)