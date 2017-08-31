貿易商賣仿冒品 侵權逾新臺幣500萬元

保二刑大偵二隊查獲包含ADIDAS、NIKE等知名商標商品7

000餘件，侵權市值逾新台幣500萬元。（黃國峰攝）

保二刑大偵二隊指出仿品標籤印刷不若真品那麼立體，吊牌上也會明確註明代理商、商品材質等。（黃國峰攝）

看準想穿名牌潮鞋但又想貪便宜的消費者心態，30初頭的鄭姓貿易商從大陸進口劣質塑膠山寨鞋，舉凡NIKE、ADIDAS、UA⋯⋯都有，並於蝦皮拍賣網以不到300元起的低價販售，每月不法獲利約新臺幣十多萬元，刑事警察大隊偵二隊，搜索犯嫌位於台南市的廠房，查獲知名商標商品7000餘件，侵權市值逾新臺幣500萬元，全案依違反商標法移送台灣台南地方法院檢察署偵辦。

(中時)