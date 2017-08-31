八仙塵爆停業被撤銷 新北市府不服提行政訴訟又敗

前年發生造成15死484傷的「八仙塵爆」案，意外發生後，新北市府命業者「八仙樂園育樂股份有限公司」停止營業，八仙不服提訴願成功獲撤銷後，新北市府不服提行政訴訟，案經台北高等行政法院今(31)日審結，合議庭認為全面禁止營業處分違反比例原則和明確原則，訴願撤銷並無不當，判決新北市府敗訴。

2015年6月27日發生的八仙塵爆案，經營者八仙樂園育樂公司，新北市府以涉及重大公安事件，依「發展觀光條例」第37條及第54條規定，前年6月28日命八仙樂園公司立即全部停止對外營業。

八仙不服，提起訴願後，交通部認為八仙樂園公司究有何缺失改善義務的違反，原處分未究明，且原處分無異「無限期」命八仙樂園停止營業，且該事故究屬單一偶發事故或是因八仙樂園不合格之情形經年累月未經改善而釀成重大傷亡損害，事故與八仙樂園檢查項目不合格的因果關係為何，原處分都未予究明，新北市府作成處分所憑依據違規事證為何，難認明確，應有違明確性原則。

另處分未定範圍、未定期間命八仙樂園停止「整個八仙樂園園區」的全部營業，顯然逾越實現目的之必要程度，且使八仙樂園的財產權、營業權遭受嚴重損害。原處分命停止營業並未指明其內容、範圍、期間，亦有違比例原則及明確性原則，撤銷原處分。

新北市府不服被撤銷，提出行政訴訟，北高行審理後，判決新北市府敗訴。本案可上訴。

(中時)