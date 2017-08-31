曾雅妮恢復競爭力 季末10戰衝冠

隨著狀況回穩，再看到曾雅妮的自信笑容，她將在季末10場比賽全力衝冠。(圖：擷取自曾雅妮臉書)

LPGA本季從今(31日)波特蘭菁英賽開始，還有最後10場比賽，狀況回穩的前球后曾雅妮，可望以拉尾盤表現為今年球季畫下句點。

曾雅妮本季上半季打的不順，7月之前13場出賽只晉級2場，淘汰11場；但7月起上演反彈行情，近5戰4場晉級，僅1場淘汰，4場晉級比賽分別在Thornberry Creek菁英賽獲得本季最佳成績並列第11、蘇格蘭公開賽並列第23、英國公開賽並列第30與上周加拿大公開賽並列第22。

曾雅妮本季暫以平均72.085桿，反彈至排行榜第100，但據統計，她前13場出賽共打29回合，平均桿73桿，這個成績在平均桿排行榜中僅居第138，不過近5戰共打18回合，平均桿70.61桿，可位居第36。

她前13戰只有3輪打出6字頭成績，但5戰已有7輪揮出6字頭，且在Thornberry Creek菁英賽連續4天靠6字頭成績獲得並列第11，不錯近況顯然已漸回到昔日競爭力，季末最後10場比賽值得期待。

LPGA今晚進行波特蘭菁英賽首輪，曾雅妮前3屆分別獲得並列第25、18與62，以其絕佳近況應可連續4屆晉級。

台灣6女將曾雅妮、龔怡萍、錢珮芸、李旻、徐薇淩與程思嘉，本周全部參加這場賽事，資深好手龔怡萍2015年曾獲得並列第2。

(中時電子報)