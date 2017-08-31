大陸證監會前副主席姚剛涉受賄 遭立案調查
據大陸最高檢察院官網消息，日前，最高人民檢察院經審查決定，依法對中國證券監督管理委員會前黨委委員、副主席姚剛以涉嫌受賄罪立案偵查並採取強制措施。案件偵查工作正在進行中。
此前，今年7月20日，大陸最高檢發布公告稱：經中共中央批准，中共中央紀委對中國證券監督管理委員會前黨委委員、副主席姚剛嚴重違紀問題進行了立案審查。經查，姚剛嚴重違反政治紀律和政治規矩，為搞政治攀附，利用職權為他人及企業提供幫助，對抗組織審查；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；違反廉潔紀律、生活紀律。濫用職權為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。
大陸對涉嫌犯罪的官員，採取立案偵查並採取強制措施，表示已經經過組織調查階段，並且罪證確定，才會立案，下一階段則是起訴、法院庭審、判決等。
(旺報)
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