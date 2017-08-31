世大運演出挨轟當新歌發表會 徐佳瑩臉書道歉

徐佳瑩世大運演出挨轟失常。(圖/本報系資料照)

世大運昨晚舉行閉幕式，徐佳瑩獲邀登台演出，並選唱能帶動氣氛的《不安小姐》及《啦啦隊》，不過演出後不僅被轟歌聲很虛弱，還被痛批選歌差缺乏共鳴，把世大運當成新歌發表會，對此徐佳瑩在臉書發聲明，表示「真的很對不起」。

徐佳瑩臉書全文。(圖/徐佳瑩臉書)

對於世大運演出欠佳，被批評為世大運「爛尾」之一，徐佳瑩表示看見所有人的留言指教，心中真的是難受無比，對於沒將身體顧好及選曲失誤，導致整場表演失常，她則是對所有看好她的人表示歉意，並表示會針對昨晚演出加以檢討，未來將不會再犯同樣錯誤。

對於表演挨轟，唱片公司也出面緩頰，會選取兩首輕快歌曲演唱，是為了符合閉幕式像party的氛圍，也有事先和主辦方討論過，至於身體狀況是1周前就罹患重感冒，雖然已求診治療，但嗓音仍未恢復原有水準。

(中時電子報)