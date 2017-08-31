山東雙胞胎姊妹同分考入華中師大同系
大陸華中師範大學9月1日將迎來一對來自山東的雙胞胎姊妹。相似的模樣，相近的身高，相像的經歷，一樣的高分成績630分，來自山東泰山腳下的姊妹花李飛宇、李夢宇雙雙考入華師生命科學學院，成為生物科學專業（類似台灣的科系）免費師範生的她們，將來還要一起當老師。
這對雙胞胎姊妹的興趣愛好也非常相似，都喜歡追劇、閱讀、做手工。不過，她們坦言二人在性格上還是有所差異。妹妹李夢宇認為自己比較文靜一些，性格偏向內斂；而姊姊李飛宇性格稍外向，相比之下更活潑一點。
談及為何同時選擇生物專業，兩姊妹都覺得是深受高中生物老師的影響。盡管她倆高中沒在同一個班級，卻是同一個生物老師上課。二人都非常喜歡這位老師，也對生物這門課情有獨鍾。
姊姊李飛宇說：「我倆價值觀相同，都覺得傳授給別人知識很有成就感，認為當一名老師能實現自己的人生價值。」
(旺報)
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