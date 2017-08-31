MLB》道奇遭蛇咬 吞本季最長4連敗
道奇今繼續與響尾蛇隊交手，道奇韓籍先發左投柳賢振，此役僅投4局就失6分退場，雖然道奇在比賽後段趁著保送與適時安打追分，但還是無力回天，終場以4比6輸球，吞下本季最長的4連敗，勝率也跌破7成。
此役首局柳賢振就被響尾蛇打線狙擊，羅沙雷斯（Adam Rosales）與戈史密德(Paul Goldschmidt)接連開轟，首局響尾蛇就打下3分；第4局賀曼(Chris Herrmann)也開轟，柳賢振此役僅投4局就被擊出8支安打，失6分。
反觀響尾蛇先發羅比瑞（ Robbie Ray），此役主投6.2局狂飆10次三振，僅被擊出4支安打失1分，順利拿下本季第11勝；雖然道奇在第8局趁的響尾蛇牛棚投手群一連投出3次保送形成滿壘，隨後靠著兩支安打，將分數追到2分差，但最終還是無法挽回頹勢。
道奇本季至今最長連敗就是3連敗，戰績也在國聯名列前茅，不過近期陷入連敗低潮，先是對上釀酒人3連戰吞下2連敗，昨又以6比7輸給響尾蛇，今又以4比6敗下陣來，吞下本季最長的4連敗。
(中時電子報)
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