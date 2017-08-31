eTag會員明登入ETC App 享多種優惠

會員數已突破180萬的ETC App，趕在夏天尾聲再推三波登入優惠，eTag會員明日起登入ETC App，就送KKBOX白金會員7天免費體驗，2人同遊麗寶樂園馬拉灣，第二人入園優惠價只要10元；9月15日起，eTag會員至陽光洗車場洗車，ETC App再提供100元洗車券。

遠通電收表示，為讓優惠兼具回饋社會的意義，這次特別和提升顏面損傷、燒燙傷與身心障礙者工作環境的陽光社會福利基金會合作，透過提供百元洗車券的方式，邀請eTag會員到陽光汽車美容洗車或消費；除享洗車打蠟服務外，更可實際支持弱勢朋友的就業機會。

遠通電收指出，根據市調機構App Annie統計，ETC App已連續於7、8月蟬連iPhone導航類App免費下載第2名，僅次於Google Map，遠通因此決定於9月起加碼優惠，攜手麗寶樂園馬拉灣及KKBOX共推優惠。

KKBOX白金會員7天免費體驗，活動期間從9月1日至30日，獲得序號後，最遲須在今年底前開通使用；雙人同遊馬拉灣第二人只要10元，活動期間從9月起至10月15日，該優惠每車號限購一次；陽光洗車場優惠活動從9月15日至11月15日，價值100元的洗車券可享免費電動洗車，或補差價更換為手工洗車，洗車券適用陽光和平店、松山店、南港店，陽光加油站不適用；松山店、南港店無電動洗車服務，須提前致電預約並補手工洗車差價。

(中時)