中國遊客銳減七成 韓免稅店高回扣搶代購者
據南韓官方數據，7月赴韓旅遊的中國遊客比前一年同期減少高達69.3%。這也是中國遊客減幅連續第4個月超過60%。中國遊客的大幅減少也拖累了韓國旅遊業。招攬中國代購團體、鼓勵韓人在國內旅遊成了急於擺脫困境的兩大招數。
澎湃新聞報導，由於韓國旅行社和免稅店給了中國代購者極大的回扣，讓他們可以在韓旅遊業的寒冬中大發「橫財」。韓旅遊業內人士透露，如今中國代購團體不但食宿交通全免，還能通過旅行社從免稅店獲得高達近三成之多的回扣。
南韓媒體報導，部分旅行社為了招攬代購，還在給代購的回扣金額上展開競爭。一位旅遊業內人士透露：「旅行社把遊客送到免稅店時，免稅店會給予25%～30%的回扣。部分旅行社只留下2～3%，剩下的全部給代購，還會提供食宿和交通。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。