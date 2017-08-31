中國遊客銳減七成 韓免稅店高回扣搶代購者

據南韓官方數據，7月赴韓旅遊的中國遊客比前一年同期減少高達69.3%。這也是中國遊客減幅連續第4個月超過60%。中國遊客的大幅減少也拖累了韓國旅遊業。招攬中國代購團體、鼓勵韓人在國內旅遊成了急於擺脫困境的兩大招數。

澎湃新聞報導，由於韓國旅行社和免稅店給了中國代購者極大的回扣，讓他們可以在韓旅遊業的寒冬中大發「橫財」。韓旅遊業內人士透露，如今中國代購團體不但食宿交通全免，還能通過旅行社從免稅店獲得高達近三成之多的回扣。

南韓媒體報導，部分旅行社為了招攬代購，還在給代購的回扣金額上展開競爭。一位旅遊業內人士透露：「旅行社把遊客送到免稅店時，免稅店會給予25%～30%的回扣。部分旅行社只留下2～3%，剩下的全部給代購，還會提供食宿和交通。」

(旺報)